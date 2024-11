Schauspielerin Hollunder in Park attackiert

Schauspielerin Hollunder ist nach eigener Aussage in einem Park attackiert worden. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa) –

Die Schauspielerin Lilli Hollunder («Notruf Hafenkante») ist nach eigener Aussage in einem Hamburger Park von einem Jogger attackiert worden, weil sie auf ihr Handy geschaut hatte. Der Mann habe sie im Eppendorfer Park körperlich angegriffen und beleidigt, berichtete sie aufgewühlt in einer Instagram-Story. «Es hat sehr weh getan.»

Als er ihr nach wenigen Minuten wieder entgegenkam, habe sie dem Jogger gesagt: «Sie können mich nicht so angehen». Dann habe er ihre Arme gepackt, sie weggeschubst und angeschrien. Sie habe die Polizei gerufen und den Mann mit Abstand weiter verfolgt, schilderte Hollunder weiter.

Die Beamtinnen seien aber an dem Angreifer vorbeigefahren, obwohl sie diesen zuvor beschrieben habe, kritisierte sie. Zunächst sei sie selbst von den Polizistinnen befragt worden. Währenddessen sei der Jogger geflüchtet. Hollunder sagte, sie habe Anzeige erstattet.

Das Lagezentrum der Polizei Hamburg teilte am Abend auf Anfrage mit, dass es am Montagmittag in dem Park einen Polizeieinsatz gegeben habe. Eine Person habe mitgeteilt, dass sie von einem Jogger angerempelt und beleidigt worden sei. Weitere Angaben machte das Lagezentrum nicht.