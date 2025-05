Schauspieler Ryan Reynolds ist in Hamburg gelandet

Klassentreffen für Branchenexperten: die Digital- und Marketingmesse OMR in den Hamburger Messehallen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds (48, «Deadpool») ist in Hamburg angekommen. Der Hollywood-Star landete am Mittag am Flughafen und wurde dort von einer kleinen Gruppe von Fans begrüßt, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Er gab Autogramme und ließ sich mit ihnen fotografieren.

Reynolds ist am späten Nachmittag einer der Hauptredner auf der Digital- und Marketingmesse OMR in den Hamburger Messehallen. Reynolds soll dabei – im Gespräch mit Hollywood-Experte und Moderator Steven Gätjen – auch über seine Marketingstrategien sprechen. Der Schauspieler ist auch Unternehmer und besitzt beispielsweise den britischen Fußballclub AFC Wrexham. Der stieg innerhalb von wenigen Jahren aus der fünften in die zweite englische Liga auf.

Das OMR-Festival versteht sich als Businessmesse für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen und darin noch besser werden wollen. Sie gilt in der Hinsicht als eine der größten Digitalmessen Europas.