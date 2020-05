Schauspieler Kostja Ullmann träumt vom eigenen Kindergarten

Der Schauspieler Kostja Ullmann. Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Sollte es für Schauspieler Kostja Ullmann («Sommersturm», «Mein Blind Date mit dem Leben») in der Filmbranche mal nicht mehr rund laufen, hat der 35-Jährige schon einen alternativen Plan im Kopf. «Mein erster Impuls wäre, eine Ausbildung zum Erzieher zu machen», sagte Ullmann der Zeitschrift «Gala». Erfahrung in dem Bereich habe er bereits. «Das hat mich immer interessiert. Ich habe damals ein Praktikum im Internationalen Kindergarten in Hamburg gemacht, und ich habe Babys gesittet.» Zudem sei er zweifacher Onkel von den tollsten Nichten der Welt.

Er möge an der Arbeit mit Kindern, dass sie so ehrlich und direkt sind. Gemeinsam mit seiner Schwester Shantia habe er mal überlegt, Schauspiel-Workshops für Kinder anzubieten. Die Geschwister hätten auch darüber nachgedacht, einen eigenen Kindergarten zu gründen. «Das wäre ein Traum.»

Ullmann ist vom 28. Mai an beim Streamingdienst Joyn in der Serie «Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers» in der Hauptrolle zu sehen.

