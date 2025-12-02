Schauspieler Herbert Knaup hat Spaß an Arbeit auf Bauernhof

Hamburg (dpa) –

Der Schauspieler Herbert Knaup (69, «Die Kanzlei») ist zwar Großstadtmensch, aber gegenüber Arbeit auf dem Bauernhof nicht abgeneigt. «Wenn man mich einspannt, würde es machen. Ich habe keine Berührungsängste», sagte Knaup der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Körperliche Arbeit macht Spaß. Und am Abend ist man hundemüde, kann gut entspannen und schlafen.»

Im Sommer hatten der gebürtige Allgäuer und seine Kollegin Sabine Postel auf einem denkmalgeschützten Bio-Bauernhof in Elbnähe an der Grenze zu Niedersachsen einen weiteren Spielfilm zur erfolgreichen ARD-Krimiserie «Die Kanzlei» gedreht. Das Special soll zur Jahreswende 2025/26 gesendet werden. Regie führt Torsten Wacker («Miss Merkel»).

Am Film-Set fährt der Star auch Traktor

Amt Set trug Knaup nicht den gewohnt schicken Anwaltsanzug, sondern einen dreckigen Overall – und musste unter anderem Kühe melken und Traktor fahren. «Es ist ja nicht so idyllisch, wie es von außen wirkt, sondern ein knallharter Job. Schon weil man als Landwirt immer um vier Uhr früh raus muss.»

Knaup wurde 1956 in Sonthofen geboren. «Als ich zur Schule ging, kam immer ein Bauernsohn, der so müde war, dass er nach der zweiten Stunde einschlief. Weil er derart früh aufstehen und mithelfen musste», sagte der Schauspieler, der seine Karriere als Musiker gestartet hatte. Seit 2015 spielt er in der Serie «Die Kanzlei» Rechtsanwalt Markus Gellert.