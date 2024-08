Schauspieler Dennis Svensson erhält Boy-Gobert-Preis 2024

Hamburg (dpa/lno) –

Der mit 10 000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen geht in diesem Jahr an Dennis Svensson. Der 28-jährige Hamburger studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater und ist unter anderem am St. Pauli Theater zu sehen.

«Dennis Svensson verkörpert seine Figuren mit Lässigkeit, ohne sie vorzuführen und bringt dabei eine Unbedarftheit mit, ein Staunen. Er kann schnoddrig-herablassend und schwärmerisch-seelenvoll spielen. Sein Spiel leuchtet», begründete die Jury unter dem Vorsitz des Schauspielers Burghart Klaußner ihre Entscheidung. Svensson war am St. Pauli Theater in «Der Sohn» zu sehen und steht demnächst wieder in «James Brown trug Lockenwickler» auf der Bühne.

Der Preis erinnert an den Schauspieler und Intendanten des Thalia Theaters, Boy Gobert (1925-1986). Bisherige Preisträger waren unter anderem Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff, Hans Löw, Gala Othero Winter und Steffen Siegmund. Die Auszeichnung soll am 1. Dezember in einer Matinee im Thalia Theater überreicht werden.