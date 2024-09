Schauer und Gewitter in Niedersachsen und Bremen erwartet

Hannover (dpa/lni) –

Die Menschen in Bremen und Niedersachsen müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Nach Nebel in der Früh soll es zunehmend stark bewölkt sein und vor allem am Nachmittag ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Von Goslar bis Lüneburg erreichen die Temperaturen noch spätsommerlich warme Höchstwerte bis zu 24 Grad, an der Ems um die 20 Grad.

In der Nacht zum Dienstag soll es bei starker Bewölkung gebietsweise Schauer bei Tiefstwerten von 11 bis 15 Grad geben. Laut DWD bleibt es am Dienstag meist stark bewölkt und es soll regnen. Im Tagesverlauf seien weitere Schauer zu erwarten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 Grad.