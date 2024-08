Schauer und Gewitter in Niedersachsen erwartet

Hannover (dpa/lni) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Schauer und Gewitter für Bremen und Niedersachsen vorausgesagt. Lokal kann es heute auch zu Starkregen kommen. Am Abend verbessere sich das Wetter mit Temperaturen. Es kann heute bis zu 29 Grad warm werden, an der See sind Höchstwerte von 22 Grad zu erwarten.

In der Nacht zum Donnerstag sei es wechselnd bewölkt bei Tiefstwerten von 12 Grad. Laut DWD bleibt es am Donnerstag bewölkt und es sind vereinzelte Schauer zu erwarten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 Grad.