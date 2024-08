Schauer und Gewitter im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hamburg und Schleswig-Holstein Gewitter und Schauer vorausgesagt. Diese sollen erst am Nachmittag etwas nachlassen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad auf den Inseln und 21 Grad in Hamburg. An der Nord- und Ostsee werden Windböen oder stürmische Böen aus West erwartet, wie der DWD mitteilte.

In der Nacht zum Donnerstag soll es laut dem DWD überwiegend stark bewölkt sein und es gibt Schauer, die aber nachlassen werden. Die Temperaturen sinken den Angaben zufolge auf 11 bis 14 Grad.