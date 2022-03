Schau zu 50 Jahre Kulturring in Schleswig

Schleswig (dpa/lno) –

Mit mehr als zwei Jahren corona-bedingter Verspätung beginnt am Donnerstag die große Ausstellung «Moby Dick und Röhrenkatze» in der Reithalle auf Schloss Gottorf in Schleswig. Die Schau will das langjährige Engagement des Kulturrings in der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft für das Museum für Kunst und Kulturgeschichte würdigen. Sie zeigt rund 140 Werke – von der kleinen Grafik, über Skulpturen bis hin zu großformatigen Gemälden. Es sind Teile der Sammlung, die der Kulturring in den gut 50 Jahren seines Bestehens erworben hat. Mittlerweile gebe es einen Fundus von rund 500 Werken von 115 namhaften Künstlerinnen und Künstlern, sagte der Kurator der Ausstellung, Ulrich Schneider, am Dienstag.