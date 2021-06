Schau über Helmut Schmidt eröffnet

Peer Steinbrück (SPD) steht in der Ausstellung «Schmidt! Demokratie Leben» im Helmut-Schmidt-Forum. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa) – Mit coronabedingt siebenmonatiger Verspätung ist in Hamburg eine neue Ausstellung «Schmidt! Demokratie leben» über den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt (1918-2015) im dritten Anlauf offiziell eröffnet worden. Die Schau auf 270 Quadratmetern Fläche gliedert sich in vier Abschnitte mit elf Thementischen: Im Zentrum stehen die Kanzlerjahre, eingeleitet von zwei Abschnitten über den Menschen Helmut Schmidt und seinen politischen Werdegang in den 1950er und 1960er Jahren. Zum Abschluss wirft die Ausstellung, die von Samstag an für die Allgemeinheit zu sehen ist, einen Blick auf Schmidts Jahre «außer Dienst», die er die meiste Zeit im neben der Ausstellung gelegenen «Zeit»-Gebäude als Herausgeber der Wochenzeitung verbracht hat.

«Helmut Schmidt hätte wahrscheinlich diesen Tag sehr zurückhaltend zur Kenntnis genommen, nach dem Motto, macht nicht so ein Gedöns», sagte der Kuratoriumsvorsitzende der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und frühere Bundesminister Peer Steinbrück (SPD) am Donnerstag bei der Eröffnung in Hamburg. «Aber (…) sein Sinn für seine eigene Bedeutung war ihm auch nicht fremd, er hätte jedenfalls für sich selber gedacht: Das verdiene ich schon.»

© dpa-infocom, dpa:210617-99-35246/2