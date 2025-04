Schau mit Schätzen aus Museumsdepots in Lübecker Kunsthalle

Lübeck (dpa/lno) –

Einen Blick in die normalerweise verschlossenen Depots der Lübecker Kunstsammlungen können interessierte Besucher von Sonnabend an in der Lübecker Kunsthalle St. Annen werfen. Unter dem Titel «Verlagert. Die Kunst in Bewegung» sind dort bis 10. August Kunstschätze aus den Museumsdepots zu sehen. Das Spektrum reicht nach Angaben des Lübecker Museumsverbundes von der Malerei des 19., 20. und 21. Jahrhunderts über Skulpturen der Moderne und der Gegenwart bis zu kuriosen Objekten, wie einem signierten Kissen von Andy Warhol.

Ein Highlight der Ausstellung ist den Angaben zufolge der Silberschatz des St. Annen-Museums, eine Sammlung sakraler Gegenstände, die für die einstige Klosterkirche geschaffen wurde und über Jahrhunderte in den Depots verborgen war. Auch eine Grafik von Ludwig Richter – ein Geschenk an das Museum Behnhaus Drägerhaus aus dem Jahr 2017 – soll jetzt erstmals öffentlich gezeigt werden.

Hintergrund der Ausstellung ist der geplante Umzug der Museumsdepots. Die Kunstwerke wurden bislang im Dachgeschoss des St. Annen-Museums, eines ehemaligen Klostergebäudes, gelagert. Sie sollen jetzt in ein neues Depot gebracht werden, wo sie besser geschützt sind. Vor dem Umzug sollen die Kunstwerke noch einmal der Öffentlichkeit präsentiert werden.