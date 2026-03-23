Scharfe Handgranate an Einfamilienhaus gefunden

Löningen (dpa/lni) –

Eine scharfe Handgranate ist an einem Einfamilienhaus im Oldenburger Münsterland gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe den Sprengkörper in Löningen (Kreis Cloppenburg) entschärft, wie die Polizei in ihrem WhatsApp-Channel mitteilte.

Einem Sprecher zufolge stammt die gefundene Handgranate nicht aus einem der beiden Weltkriege. Weitere Details zu dem Fund nannte er nicht.

Feuerwehr errichtet Straßensperren

Nach dem Fund am Sonntagabend hatte die Feuerwehr Straßensperren in einem Radius von 300 Metern um den Fundort eingerichtet. Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben und Türen sowie Fenster geschlossen zu halten.

Löningen ist eine Kleinstadt im Westen von Niedersachsen. Der Fundort liegt in einem «Mischgebiet», indem sowohl Wohnhäuser als auch Industriegebäude stehen.