Scharbeutz und Haffkrug: Kapazitätsgrenze erreicht

Auf den Boden gesprühte Pfeile und Pylonen regeln den Zugang zum Strand in Haffkrug. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Scharbeutz/Haffkrug (dpa) – Das Sommerwetter hat in der Corona-Krise bereits am Samstagmittag zu viele Touristen in die Urlaubsorte Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee gezogen. Die Kapazitätsgrenze für Parkplätze und Strand sei erreicht, teilte die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer in einem Facebook-Post mit. «Anreisende Gäste werden nur noch durch unsere Orte durchgeleitet.» Anwohner und der öffentliche Nahverkehr hätten freie Fahrt, auch Gäste zu Ferienwohnungen und Hotels. «Bitte halten Sie Ihre Buchungsbestätigung bereit», teilte sie weiter mit.

