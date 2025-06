Schalker Tempelmann bleibt in Braunschweig

Lino Tempelmann bleibt in Braunschweig. Uwe Anspach/dpa

Braunschweig (dpa) –

Eintracht Braunschweig hat Mittelfeldspieler Lino Tempelmann vom FC Schalke 04 fest verpflichtet. Der 26-Jährige spielte bereits in der Rückrunde bei den Niedersachsen und erhält nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, hieß es aus Braunschweig. Schalke teilte dazu mit: «Der S04 und die Niedersachsen einigten sich auf eine Ablösesumme und mögliche Zusatzzahlungen.»

«Ich freue mich, den Weg bei der Eintracht weiterzugehen und fortan fester Bestandteil des Vereins zu sein. Hier habe ich von Anfang an eine extreme Wertschätzung gespürt, die gepaart mit dem sozialen Umfeld sicherlich ein Grund für meine Entscheidung war», erklärte Tempelmann in einer Vereinsmitteilung.

Zukunft nicht bei Schalke

«Nach dem für Lino erfolgreichen Verlauf der Rückrunde und dem Klassenerhalt mit Eintracht Braunschweig haben wir mit ihm über die neue Saison gesprochen. Dabei hat Lino deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er seine Zukunft in Braunschweig sieht», erklärte Youri Mulder, in Schalke Direktor Profifußball.

Tempelmann wechselte im Sommer 2023 vom SC Freiburg zum Club aus Gelsenkirchen, nachdem er zuvor zwei Jahre lang an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war. In 28 Spielen für die Königsblauen gelangen dem Mittelfeldspieler ein Tor und eine Vorlage. In insgesamt 18 Einsätzen für Braunschweig erzielte Tempelmann sieben Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.