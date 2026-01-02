Schalke 04 holt Lüftl als Kaderplaner aus Hannover

Gelsenkirchen (dpa) –

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat mit Maximilian Lüftl einen neuen Kaderplaner verpflichtet. Der 31-Jährige wechselt von Ligakonkurrent Hannover 96 und wird bei den Königsblauen Leiter für Scouting und Transfers.

Lüftl tritt auf Schalke damit die Nachfolge von Ben Manga an, von dem sich der Verein zuletzt vorzeitig trotz eines noch bis 2028 laufenden Vertrages getrennt hatte. Bei Hannover 96, für die Lüftl seit Anfang 2022 tätig war, wurde sein ursprünglich bis zum Saisonende laufender Vertrag als Chefscout zum 31. Dezember 2025 aufgelöst.

Erfahrung bei verschiedenen Vereinen

«Mit seinen Stationen bei Bayern München, St. Pauli, Hoffenheim und Hannover bringt er trotz seines jungen Alters einen großen Erfahrungsschatz und ein breites Netzwerk mit, von dem Schalke profitieren wird. Max wird eng mit Youri Mulder, Miron Muslic und den Fachabteilungen zusammenarbeiten, um gemeinsam den Kader bestmöglich zu planen» sagte Sportvorstand Frank Baumann, an den Lüftl direkt berichten wird.

Als Spieler stand Lüftl unter anderem für Wacker Burghausen auf dem Platz, fokussierte sich aber früh auf die Karriere neben dem Platz. Er absolvierte ein Bachelorstudium mit Sportstipendium an der North Carolina State University und machte einen sportmanagementorientierten Master an der Universität Bayreuth. Der Ex-Regionalliga-Spieler besitzt die Trainer-B-Lizenz und sammelte Erfahrung als spielender Co-Trainer sowie im Scouting.