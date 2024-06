Schaffert bleibt Präsident: Norddeutscher Fußball-Verband

Berlin (dpa) –

Der Norddeutsche Fußball-Verband hält an Präsident Ralph-Uwe Schaffert fest. Das bestimmten die rund 90 Delegierten beim 47. Verbandstag in Bremen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mitteilte. «Es liegen intensive Jahre vor uns mit vielen Dingen, die wir gemeinsam angehen möchten. Ich bin mir aber sicher, dass wir die Herausforderungen im Team sehr gut meistern werden», sagte Schaffert.

Neben ihm wurden auch der 1. Vizepräsident Uwe Döring (Schleswig-Holstein) und Vizepräsident Patrick von Haacke (Bremen) erneut gewählt, zudem wurde in Christian Röhling (Niedersachsen) ein zusätzlicher Vizepräsident ernannt. Christian Okun (Hamburg), bislang kommissarischer Vizepräsident Finanzen, wurde zum Vizepräsident Finanzen gewählt.