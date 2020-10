Schärfere Corona-Schutzmaßnahmen treten in Hamburg in Kraft

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) trägt Mundschutz. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Angesichts steigender Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg verschärft der rot-grüne Senat von heute an die Schutzmaßnahmen wieder. Nun dürfen sich laut Beschluss vom Freitag im privaten Bereich und in der Gastronomie nur noch maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen. In der ersten Phase der Pandemie habe sich eine solche Einschränkung bereits zur Unterbrechung von Infektionsketten bewährt, hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erklärt. Ausnahmen gebe es nur für Patchworkfamilien und für Kinder unter zwölf Jahren. Der Sieben-Tage-Wert war am Sonntag auf 84,5 Infektionen je 100 000 Einwohner geklettert.

