Schaden bei Scheunenbrand auf mehrere 100.000 Euro geschätzt

Friedrichskoog (dpa/lno) –

Bei einem Brand einer Scheune in Friedrichskoog (Landkreis Dithmarschen) ist ein sehr hoher Schaden entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brannte die Scheune in der Nacht ab. Auch die dort gelagerte Technik sei zerstört worden.

Insgesamt wird der Schaden laut Polizei auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Die Ursache des Feuers ist bisher nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr ist noch vor Ort.