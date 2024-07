Schaden an Brücke – U1 fährt auf Teilstrecke weiter nicht

Ein Schüler steigt in eine U-Bahn (Symbolbild). Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Unfall an einer U-Bahn-Brücke in Hamburg fahren Bahnen der Linie U1 weiterhin nicht zwischen den Haltestellen Volksdorf und Berne. Der Bahnbetrieb könne ohne eine Reparatur der Brücke nicht aufgenommen werden, teilte das kommunale Verkehrsunternehmen Hochbahn am Abend mit. Das habe eine Prüfung ergeben. Es sei unklar, wann die Sperrung aufgehoben werden könne. Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet.

Zu dem Unfall kam es heute gegen 14.00 Uhr. Ein Sat­tel­schlep­per, der eine Arbeitsmaschine geladen hatte, fuhr unter der Brücke durch, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Maschine sei gegen die Brücke gestoßen und auf die Straße gefallen. Die U-Bahn-Brücke befindet sich an der Haltestelle Meiendorfer Weg, die zwischen den Haltestellen Volksdorf und Berne liegt.