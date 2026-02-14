Schachstars Carlsen und Caruana ziehen ins Finale ein

Weissenhaus (dpa) –

Magnus Carlsen und Fabiano Caruana stehen im Finale der ersten Freestyle-Schach-Weltmeisterschaft. Der Norweger und der Amerikaner setzten sich in den Vorschlussrunden in Weissenhäuser Strand an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste durch. Carlsen, Nummer eins der Weltrangliste und aktueller Weltmeister im Blitzschach, gewann nach vier Partien mit 3:1 gegen den Usbeken Nodirbek Abdusattorow, Caruana schaltete den Deutschen Vincent Keymer mit 2,5:1,5 Punkten aus.

Bei der Freestyle-Variante werden die Positionen der Figuren auf der Grundlinie ausgelost, wodurch die altbekannten Eröffnungs- und Verteidigungsstrategien aufgehoben werden. Der Sieger der ersten Weltmeisterschaft erhält ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar (etwa 84.300 Euro). Die Gesamtdotierung des Turniers liegt bei 300.000 US-Dollar (etwa 253.000 Euro).