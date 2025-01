Schach-Star Carlsen erstmals für den FC St. Pauli am Brett

Hamburg (dpa/lno) –

Der ehemalige Schach-Weltmeister Magnus Carlsen wird am Wochenende erstmals für den FC St. Pauli in der Bundesliga spielen. Der 34-Jährige soll am Samstag (14.00 Uhr) gegen die SG Solingen und am Sonntag (10.00 Uhr) gegen den Düsseldorfer SK helfen, die bisherige Bilanz der Hamburger von drei Niederlagen und einem Unentschieden aufzubessern. Gespielt wird im Brahms Kontor in der Hansestadt.

Der FC St. Pauli steht vor den beiden Runden am Wochenende auf dem 14. und vorletzten Bundesliga-Platz. «Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein», hatte Carlsen bei der Bekanntgabe seiner Verpflichtung im Mai vergangenen Jahres gesagt. Carlsen war von 2013 bis 2023 Weltmeister, ehe er freiwillig auf eine Titelverteidigung verzichtete.