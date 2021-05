Schaaf mit Zuversicht: «Ich glaube an diese Mannschaft»

Thomas Schaaf blickt in die Runde. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Bremen (dpa) – Trainer-Rückkehrer Thomas Schaaf hat vor dem Abstiegskampf-Endspiel von Werder Bremen neue Zuversicht und Selbstvertrauen demonstriert. «Ich glaube an diese Mannschaft. Ich glaube, dass wir unser Ziel erreichen können», sagte der 60-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz zum letzten Bundesliga-Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). «Wir haben zuletzt zu viel über uns ergehen lassen, das müssen wir ändern. Wir müssen wieder etwas dominanter werden.»

Schaaf hatte das Traineramt beim Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga am vergangenen Sonntag nach der 0:2-Niederlage beim FC Augsburg wieder übernommen. Nach acht Niederlagen in den vergangenen neun Ligaspielen ist für die Bremer noch alles möglich: die sofortige Rettung, die Teilnahme an den beiden Relegationsspielen oder der erste Bundesliga-Abstieg seit 41 Jahren. «Wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. Nur wenn wir das schaffen, haben wir vielleicht die Chance, dass auch andere Ergebnisse gut für uns sind», sagte Schaaf. Taktisch müsse man so an diese Aufgabe herangehen, «dass wir auch eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Wir müssen also aktiv sein.»

