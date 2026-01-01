Scandlines stellt wegen Sturms Fährverkehr ab Rostock ein

Aufgrund des stürmischen Wetters haben mehrere Reedereien in Mecklenburg-Vorpommern ihre Fährfahrten am Neujahrstag abgesagt. (Archivbild) Bernd Wüstneck/dpa

Rostock (dpa) –

Wegen des stürmischen Wetters hat die Reederei Scandlines den Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser in Dänemark am Neujahrstag vorübergehend eingestellt. Fracht- und Passagierkunden wurden gebeten, die Route Puttgarden-Rødby zu nutzen, die planmäßig verkehre. Der Betrieb zwischen Gedser und Rostock werde voraussichtlich am 2. Januar ab 6.00 Uhr in Rostock und ab 6.45 Uhr in Gedser wieder aufgenommen.

Auch der Fährverkehr der Weißen Flotte von und zur Insel Hiddensee sowie die Wittower zwischen der Nord- und der Südseite der Insel Rügen wurden wegen des Wetters am Neujahrstag eingestellt. Das teilte das Unternehmen im Internet mit.

Der Seewetterdienst Hamburg hat eine amtliche Sturmwarnung für die deutsche Ostseeküste herausgegeben. Demnach muss östlich von Fehmarn bis östlich von Rügen mit Böen der Stärke zehn gerechnet werden.