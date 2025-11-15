SC Magdeburg stürzt Flensburg von der Tabellenspitze

Flensburg (dpa) –

Der SC Magdeburg ist neuer Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Der Champions-League-Sieger gewann sein Spiel beim bisherigen Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt mit 35:31 (15:17) und verdrängte mit jetzt 21:1 Punkten die Gastgeber (20:4) auf Platz zwei. Beste Werfer vor 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Arena waren Simon Pytlick und Marko Grgic mit je sieben Toren für die SG sowie Gisli Kristjansson mit acht Treffern für den SCM.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die sofort einen sicheren Defensivverband stellten. SG-Torhüter Kevin Möller wehrte einen Siebenmeter des Magdeburgers Omar Ingi Magnusson ab (5. Minute). Kurz darauf erhöhte Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla auf 4:1 für Flensburg. Das 6:3 der Norddeutschen erzielte Grgic mit einem Tor in das leere Tor der Gäste.

Matthias Musche trifft nach sieben Monaten Pause zum 24:21

Magdeburg ließ sich aber nicht abhängen. Nach einem technischen Fehler von Grgic glich Felix Claar die Partie beim 9:9 (16.) wieder aus. SG-Coach Ales Pajovic nahm eine Auszeit, um das Spiel seines Teams zu beruhigen und neu zu ordnen. Dennoch ging der SCM durch das 11:10 von Magnus Saugstrup (18.) erstmals in Führung.

Dass die Partie zu Beginn der zweiten Hälfte zugunsten des SCM kippte, lag auch am Magdeburger Schlussmann Sergey Hernandez. Der Spanier war nun mehrfach zur Stelle. In der 39. Minute führten die Elbestädter mit 22:19. Matthias Musche, der erstmals seit seinem Achillessehnenriss im April wieder im Kader stand, erzielte das 24:21 (43.). Mit großer Abgeklärtheit bauten die Gäste den Vorsprung weiter aus. Beim 31:25 (52.) durch Albin Lagergren war die Vorentscheidung gefallen und die erste Pflichtspielniederlage der Flensburger in dieser Saison perfekt.