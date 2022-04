SC Freiburg nach 3:1 in Hamburg im Finale des DFB-Pokals

Hamburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat als erste Mannschaft das Finale des DFB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Christian Streich setzte sich am Dienstagabend beim Zweitligisten Hamburger SV verdient mit 3:1 (3:0) durch. Nils Petersen (11. Minute), Nicolas Höfler (17.) und Vincenzo Grifo (35./Foulelfmeter) machten für die Gäste vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion schon vor der Pause alles klar. Der späte Treffer von Robert Glatzel (88.) half dem HSV nicht mehr.

Im Finale trifft Freiburg am 21. Mai in Berlin entweder auf RB Leipzig oder den 1. FC Union Berlin, die sich am Mittwochabend im Bundesliga-Duell gegenüberstehen. Der SC hat den Pokal noch nie gewonnen und stand in der Saison 2012/13 im Halbfinale.