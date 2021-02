SC Freiburg in Bremen kurzfristig ohne Schlotterbeck

Freiburgs Keven Schlotterbeck in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Auswärtsspiel bei Werder Bremen kurzfristig auf seinen Innenverteidiger Keven Schlotterbeck verzichten. Der 23-Jährige leide an muskulären Problemen, teilte sein Verein eine Stunde vor dem Anpfiff (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) via Twitter mit. Für Schlotterbeck und den aus der Nähe von Bremen stammenden Angreifer Lucas Höler stehen diesmal die beiden Abwehrspieler Manuel Gulde und Dominique Heintz in der Startaufstellung. Eine Woche nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund kehrt SC-Trainer Christian Streich in seiner taktischen Ausrichtung damit zu einem 3-4-3-System zurück.

