Sauna brennt wegen technischen Defekts – drei Verletzte

Tarp (dpa/lno) –

In einer privaten Sauna im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Abend ein Feuer ausgebrochen – drei Menschen sind durch die Rauchgase leicht verletzt worden. Ursache des Brandes sei wohl ein technischer Defekt, sagte ein Polizeisprecher. Wegen des Defekts war gegen 20.00 Uhr in der Sauna an dem Haus in Tarp ein kleines Feuer entstanden.

Das Feuer sei auch in die Zwischendecke des Hauses gezogen. Ein Übergreifen auf das Gebäude habe die Feuerwehr aber verhindern können. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.