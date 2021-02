Sauna-Brand macht Haus unbewohnbar

Frontansicht eines Einsatzwagens der Feuerwehr. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild/Archiv

Velpke (dpa/lni) – In der Sauna in einem Keller in Velpke (Landkreis Helmstedt) ist ein Feuer ausgebrochen und hat das Haus unbewohnbar gemacht. Alle Bewohner des Doppelhauses hätten sich am Freitag rechtzeitig unverletzt retten können, teilte die Polizei mit. Ermittler haben Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Nach ersten Erkenntnissen gab es Reparaturen im Keller des Wohnhauses, als Rauchgeruch wahrnehmbar wurde. Dadurch wurde entdeckt, dass die Sauna bereits in Flammen stand. Wegen der starken Rauchentwicklung ist das Haus derzeit unbewohnbar. Die Schadenshöhe dürfte im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-607546/2

Polizeimeldung