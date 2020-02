Sauerland und Universum präsentieren zwei Titelkämpfe

Der Kölner Denis Radovan (l) kämpft gegen den Esten Pavel Semjonov. Foto: Uli Deck/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der Sauerland-Boxstall und Universum bringen zum zweiten Mal eine gemeinsame Veranstaltung auf die Bühne. Am 4. April gibt es im Hamburger «Work Your Champ»-Gym zwei Titelkämpfe. Sauerland-Boxer Denis Radovan verteidigt seinen IBF-EM-Gürtel im Mittelgewicht gegen Antonio Hoffmann aus dem Universum-Stall. Um die Juniorenweltmeisterschaft der IBF im Supermittelgewicht geht es zwischen dem Münchner James Kraft und dem Bielefelder Dimitar Tilev. Sauerlands größter Hoffnungsträger, der Berliner Abass Baraou, steigt auch in den Ring. Sein Gegner steht allerdings ebenso wenig fest wie die Rivalin von Sauerland-Boxerin Sophie Alisch.

Der Kampfabend wird von Sport1 um 21.00 Uhr im TV und im Livestream (sport1.de) übertragen. Kommentator ist Tobias Drews.

