Sattelzugmaschine kollidiert mit Taxi – Frau in Lebensgefahr

Reinbek (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) sind fünf Menschen verletzt worden. Eine Frau schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ersten Erkenntnissen zufolge waren am Samstagabend ein Sattelzug ohne Anhänger und ein Taxi in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als es zur Kollision kam. Dabei seien der Taxifahrer und seine drei Fahrgäste sowie der Lastwagenfahrer verletzt worden. Eine 30-jährige Frau wurde schwer verletzt, eine 35-jährige Mitfahrerin schwebt in Lebensgefahr. Die Unfallursache ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an.

Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden: Die Polizei schätzt den Schaden am Taxis auf rund 60.000 Euro. An der Sattelzugmaschine entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die A 24 musste infolge des Unfalls in Richtung Hamburg bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden.