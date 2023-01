Sattelzug umgekippt: A23 in Richtung Süden gesperrt

Elmshorn (dpa/lno) –

Ein mit Getränken beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 23 im Kreis Pinneberg umgekippt. Der Auflieger blockiere die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Elsmhorn und Tornesch in Richtung Süden, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zum Montag. Die Aufräumarbeiten werden demnach noch mehrere Stunden andauern und vermutlich auch den Berufsverkehr am Morgen beeinträchtigen. Für die Bergung des Gespanns werde ein Spezialkran benötigt. Der Lastwagen war bereits am späten Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Lastwagen transportierte laut Polizei unter anderem Bierkisten.