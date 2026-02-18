Sattelzug landet im Graben – B402 stundenlang gesperrt

Meppen (dpa/lni) –

Ein Lastwagen ist auf der Bundesstraße 402 verunglückt und hat damit eine Sperrung verursacht, die bis in die Mittagsstunden anhalten dürfte. Der Sattelzug war am Dienstagabend aus den Niederlanden kommend in Richtung Meppen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in einem Graben landete, wie die Polizei mitteilte. Laut Aussage des Fahrers hatte ein Reh die Fahrbahn überquert, weshalb er nach rechts ausweichen wollte. Der 54-Jährige konnte nach dem Unfall aus dem Führerhaus befreit werden und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.