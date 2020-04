Sattelzug fährt an Stauende auf Laster auf: Ein Toter

Zwei LKW stehen nach einem Unfall auf der Autobahn A7 in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Ein Lastwagenfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 in der Region Hannover ums Leben gekommen. Der 52-Jährige sei noch am Unfallort zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Berkhof an seinen schweren Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Unfall wurde er eingeklemmt. Der 52-Jährige sei mit seinem Sattelzug aus zunächst ungeklärter Ursache an einem Stauende auf einen weiteren Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer des zweiten Transporters blieb unverletzt. Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten in Richtung Hamburg gesperrt.