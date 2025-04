Sattelzug beschädigt mehr als ein Dutzend Fahrzeuge

Hamburg (dpa/lno) –

Mindestens 16 Fahrzeuge sollen in Hamburg-Wilhelmsburg durch einen Sattelzug beschädigt worden sein. Ein Anwohner beobachtete am frühen Morgen, wie der Sattelzug offenbar mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte, wie die Polizei mitteilte. Polizisten konnten den 47 Jahre alten Fahrer anhalten. Insgesamt wurden bislang neben den Fahrzeugen zwei Fahrräder, vier Poller sowie jeweils ein Verkehrszeichen und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, weil die Polizei den Verdacht hat, dass er unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben könnte.