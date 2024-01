Sattelschlepper bei Feuer zerstört: Fahrer rettet sich

Rieste (dpa/lni) –

Aus zunächst unbekannter Ursache ist in Rieste im Landkreis Osnabrück ein geparkter Sattelschlepper verbrannt. Der Fahrer, der im Führerhaus geschlafen habe, sei vom Brandgeruch geweckt worden und habe sich retten können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzt wurde niemand. Der Lastwagen war vermutlich mit «vielen Campingkochern» beladen. Die Rauchwolke des am frühen Morgen ausgebrochenen Feuers zog in Richtung Neuenkirchen-Vörden, die Feuerwehr forderte Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Feuer wurde gelöscht, der Lastwagen wurde völlig zerstört.