Sattelauflieger brennt auf Autobahn 30

Melle (dpa/lni) –

Ein Sattelauflieger ist auf der Autobahn 30 im Landkreis Osnabrück in Brand geraten. Die Autobahn sei in beide Fahrtrichtungen gesperrt, massive Verkehrsbeeinträchtigungen seien zu erwarten, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ursache des Brandes sei vermutlich ein Reifenplatzer, Funkenflug habe den Auflieger nahe Melle West in Flammen aufgehen lassen. Beladen sei der Auflieger mit Papptellern. Die Zugmaschine konnte abgekoppelt werden. Der Verkehr in Richtung Niederlande werde an der Anschlussstelle Riemsloh, der in Richtung Hannover an der Anschlussstelle Gesmold abgeleitet.