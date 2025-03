Sattelauflieger brennt auf A24 – Autobahn voll gesperrt

Wöbbelin/Hagenow (dpa) –

Auf der Autobahn 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist ein mit Papierrollen beladener Sattelauflieger in Brand geraten und die A24 für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Der Fahrer habe seinen brennenden Sattelzug noch auf den Seitenstreifen lenken und das Zugfahrzeug abkoppeln können, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Vorbeifahrende hatten den Brand bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Rettungskräfte angekommen seien, habe der Auflieger bereits komplett gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Autobahn zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Sobald die Löscharbeiten abgeschlossen sind, soll die Fahrbahn zumindest in Richtung Berlin wieder freigegeben werden. Wann das sein wird, gab die Polizei zunächst nicht an. Die Bergungsarbeiten in Richtung Hamburg sollten noch einige Stunden dauern.