Sasol baut Werk in Brunsbüttel für 60 Millionen Euro aus

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Das Chemie-Unternehmen Sasol erweitert mit Investitionen in Höhe von 60 Millionen Euro seine Produktionskapazitäten für Spezialchemikalien in Brunsbüttel. «Das Investment und der Ausbau unserer Produktionskapazität für Katalysatorenträger für die chemische Industrie und Raffinerien zeigen, dass wir an Brunsbüttel als wichtigen Produktionsstandort für Spezialchemikalien glauben», erklärte Werkleiter Peter Heberling der Deutschen Presse-Agentur. Das Unternehmen produziert im Norden unter anderem Substanzen zur Herstellung von Kosmetika, Reinigungsmitteln und Katalysatoren.

Als Grund für das Investment gab das Unternehmen eine stark gestiegene Kundennachfrage nach Trägermaterialien für Katalysatoren an, die in der chemischen Industrie und von Raffinerien eingesetzt werden. Für Ende des Jahres ist der Spatenstich für den Bau einer neuen Produktionshalle geplant. Der kommerzielle Betrieb soll voraussichtlich 2029 starten.

Sasol beschäftigt am Standort nach eigenen Angaben rund 800 Mitarbeitende und mehr als 70 Auszubildende. Im Rahmen der Kapazitätserweiterung sollen fünf zusätzliche Stellen entstehen. Die Beschäftigten in Brunsbüttel stellen vor allem Fettalkohole sowie anorganische Spezialchemikalien her.