Sarah Connor kündigt Open-Air-Tournee für Sommer 2026 an

Berlin (dpa) –

Sarah Connor geht im kommenden Sommer mit ihrem aktuellen Album auf Open-Air-Tournee. Insgesamt 15 Konzerte gibt die Sängerin zwischen Mai und August 2026, wie der Veranstalter mitteilte. Start ist am 7. Mai in Esch an der Alzette in Luxemburg, Abschluss am 27. August in Coburg. Unter dem Motto «Wilde Nächte – Open Air 2026» geht es unter anderem nach Fulda, Rostock und Braunschweig. Ein Höhepunkt sei Connors Auftritt in der Waldbühne Berlin am 15. August, hieß es.

Fans könnten sich bei der Tour auf Connors aktuelles Album «Freigeistin» freuen, das am 23. Mai veröffentlicht wurde. Im Frühjahr 2026 geht die Sängerin damit auch auf eine Arena-Tour, für die nach Angaben des Veranstalters bereits mehr als 100.000 Tickets verkauft wurden.

Die Sängerin hat demnach mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft. Ihre beiden letzten Nummer 1-Alben «Muttersprache» und «Herz Kraft Werke», die 2015 und 2019 erschienen sind, wurden mehrfach mit Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet. Sarah Connor stammt aus Delmenhorst und lebt in Berlin.