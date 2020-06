Sankt Pauli Museum öffnet neben der Großen Freiheit

Julia Staron. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach zwei Monaten Pause öffnet das Sankt Pauli Museum an einem neuen Standort seine Pforten. Wegen einer enormen Mieterhöhung musste das von Kiezfotograf Günter Zint gegründete Museum in der Davidstraße schließen und ans Nobistor ziehen. «Die neuen Räume sind mit 100 Quadratmetern deutlich kleiner als der alte Standort», sagte Vorstandsmitglied Julia Staron am Freitag. «Daher haben wir das reine Ausstellungskonzept verlassen und wollen nun zu einem Begegnungszentrum werden.» Aber auch die alten Exponate wie Hans-Albers-Figuren, Kostüme und Erinnerungen an die Beatles sind zu sehen. Zuerst hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

