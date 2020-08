Sanierungsarbeiten im Landtag im Zeitplan: Ende absehbar

Das Mobiliar des Plenarsaals in der Bremischen Bürgerschaft wurde zum Schutz mit Planen abgedeckt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden «Hauses der Bürgerschaft» geht allmählich auf die Zielgerade. Im November sollen die Arbeiten abgeschlossen und im Dezember die Schlüssel wieder an die Bremische Bürgerschaft übergeben werden. «Wir sind im Zeitplan», sagte Peter Schulz, Sprecher von Immobilien Bremen, die das öffentliche Gebäude verwaltet.

Die zunächst mit rund zehn Millionen Euro veranschlagten Bauarbeiten an dem 1966 eröffneten Gebäude begannen im Juli 2019. Während der Sanierung wurde aber klar, dass das Glasdach über dem Plenarsaal erneuert werden muss, was mit rund 600 000 Euro zusätzlich zu Buche schlägt. Auch die Asbestsanierung habe sich als deutlich aufwendiger als gedacht herausgestellt, so Schulz. Möglicherweise erhöhen sich die Gesamtkosten so auf bis zu elf Millionen Euro.

Im Zuge der Sanierung wurde der Brandschutz im dem direkt am Bremer Marktplatz gelegenen «Haus der Bürgerschaft» auf den neusten Stand gebracht. Die Glasscheiben im Erdgeschoss wurden gegen Sicherheitsglas ausgetauscht und für die Digitalisierung der Parlamentsarbeit im ganzen Haus neue Datenleitungen verlegt. Derzeit arbeiten Trockenbauer und Maler daran, Lücken und Kabelkanäle in Decken und Wänden zu schließen und bereits fertige Flächen zu streichen.

Im September sind dann die Sanierungsarbeiten am Glasdach über dem Plenarsaal vorgesehen, bevor im Oktober mit der Verlegung des neuen Teppichbodens im gesamten Haus der Schlusspunkt der Sanierungsleistung gesetzt werden soll. Das Gebäude – ein Stahlbeton- Skelettbau mit vorgehängter Glasfassade und stilisiertem Giebel-Faltdach – geht auf einen mehrfach veränderten Entwurf des Berliner Architekten Wassili Luckhardt (1889-1972) zurück.

