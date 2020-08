Sanierung des Volksparkstadions: HSV hofft auf Geld

Blick auf da Volksparkstadion in Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Der Hamburger SV braucht nach einem Bericht des «Hamburger Abendblatts» (Donnerstag) bis zu 30 Millionen Euro, um das Volksparkstadion für die Fußball-EM 2024 zu modernisieren. Die Zeitung beruft sich auf ein internes Thesenpapier zu den notwendigen Sanierungsarbeiten. Der Zweitligist ist Eigentümer der Arena.

Der finanziell klamme HSV hofft auf Unterstützung durch die Stadt. Der Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport, Christoph Holstein, gab sich allerdings zurückhaltend. «Denkbar ist das für wenige, ausgewählte investive Maßnahmen, die für die EM-Spiele von der UEFA verbindlich gefordert werden und die durch die umfangreiche Stadionvereinbarung mit dem DFB nicht abgedeckt werden», sagte er dem «Abendblatt». Es gehe letztlich um das Geld der Steuerzahler, betonte er.

Neben Hamburg sind Frankfurt/Main, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig, Berlin, Stuttgart und München die Standorte für die EM in vier Jahren in Deutschland.

Das Volksparkstadion wurde von 1998 bis 2000 umgebaut. Bei der WM 2006 fanden in der Arena Spiele statt. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten des HSV sind seit Jahren schon eingeschränkt. Durch die Corona-Pandemie und den Ausfall von Zuschauereinnahmen, aber auch durch den Verlust des Trikotsponsors und des Geldes für die Namensrechte am Volksparkstadion von Anteilseigner Klaus-Michael Kühne hat sich die Situation verschärft. Zudem verpassten die Hamburger nach dem Abstieg 2018 zweimal nacheinander die Rückkehr in die Bundesliga.

