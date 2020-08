Sanierung der Lübecker Synagoge ist abgeschlossen

Der noch leere Toraschrein ist in der restaurierten Carlebach-Synagoge zu sehen. Foto: Christian Charisius/dpa

Lübeck (dpa/lno) – Die Lübecker Synagoge erstrahlt in neuem Glanz. Am Dienstag haben die jüdische Gemeinde und die Hansestadt Lübeck das Ergebnis der Sanierung vorgestellt, die fast fünf Jahre gedauert und rund 8,4 Millionen Euro gekostet hat. Ein langer Weg sei mit einem wunderbaren Ergebnis zu Ende gegangen, sagte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Zum Abschluss der Arbeiten hatten englische Tischler die in Israel gefertigte sakrale Innenausstattung wie den Thoraschrein und das Lesepult eingebaut. Die Arbeiten an der Synagoge, die als einzige in Schleswig-Holstein in der NS-Zeit nicht zerstört wurde, hatten sich zuletzt durch die Corona-Pandemie verzögert. Ein Datum für den ursprünglich bereits für Anfang April geplanten Festakt zur Wiedereinweihung steht nach Angaben der Hansestadt Lübeck aus dem gleichen Grund noch nicht fest.