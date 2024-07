Sandra Carstensen strebt in den Bundestag

Neumünster/Plön (dpa/lno) –

Die Frau von Schleswig-Holsteins früherem Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen, Sandra Carstensen, will im nächsten Jahr für den Bundestag kandidieren. Der Plöner CDU-Vorsitzende André Jagusch bestätigte die Kandidatur. Carstensen habe die Ortsverbände im Wahlkreis Plön/Neumünster informiert. Zuerst berichteten die «Kieler Nachrichten» über den Plan der 52-jährigen früheren Personalleiterin. Dem Bericht zufolge gebt es mehrere weitere Bewerber. Am 17. Oktober solle bei einer Wahlkreismitgliederversammlung in Schwentinental entschieden werden.

Dafür, dass Ehepartner oder Kinder von prominenten Politikern auch eine Karriere in der Politik anstreben, gibt es Beispiele. So ist die Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Michelle Müntefering, Bundestagsabgeordnete. Die Tochter des früheren CDU-Bundespolitikers Wolfgang Bosbach, Caroline Bosbach, will ebenfalls für den Bundestag kandidieren. Der Enkel des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl, Johannes Volkmann, hat in diesem Jahr den Vorsitz der CDU im hessischen Lahn-Dill-Kreis übernommen und ist Vorsitzender des dortigen Kreistags.