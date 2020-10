Sana Kliniken Ostholstein verhängen Besuchsverbot

Eutin (da/lno) – Wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen haben die Sana Kliniken Ostholstein ein Besuchsverbot für ihre vier Standorte im Kreis verhängt. Dadurch solle eine unkontrollierte Einstreuung des Virus Sars-CoV2 verhindert werden, sagte der Geschäftsführer der Sana Kliniken Ostholstein, Florian Glück, am Donnerstag. Ausnahmen seien nur in begründeten Fällen möglich. Dazu zählen den Angaben zufolge die Begleitung durch eine Bezugsperson zur Geburt, der Besuch von einer Person pro Tag nach Geburt des Kindes, die Begleitung durch Eltern in der Kinderklinik und der Besuch von Palliativpatienten nach vorheriger Absprache. Betroffen sind die Sana Kliniken in Eutin, Oldenburg, Fehmarn und Middelburg.

Pressemitteilung Sana Kliniken Ostholsten