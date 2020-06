Sammelbus-App: Geplant auch fürs Umland von Hannover

Hannover (dpa/lni) – Per App bei Bedarf einen Bus bestellen, diesen mit anderen Fahrgästen teilen und dann ohne festen Fahrplan zum Ziel – das soll es künftig auch außerhalb von Hannover geben. Die Region Hannover sowie die Verkehrsbetriebe Üstra und Regiobus wollen ab Sommer 2021 in drei Kommunen ein sogenanntes On-Demand-System testen, wie die Region mitteilte. Dafür plant ein Algorithmus anhand der Anfragen die Route und berechnet Fahr- und Ankunftszeit. Die Fahrgäste werden an einer Haltestelle oder an einem ausgemachten Ort abgeholt. In Hannover bietet die VW-Tochter Moia bereits einen Sammeltaxi-Service an – der in der Corona-Krise allerdings ausgesetzt wurde. Heute will die Region das neue Konzept vorstellen.