Salzsäure auf Betriebsgelände ausgelaufen – Anwohner gewarnt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine größere Menge Salzsäure ist in der Nacht auf einem Betriebsgelände in Hamburg ausgelaufen. Es gebe keine Verletzten, jedoch bestehe «latente» Gefahr für die Bevölkerung, sagte ein Sprecher der Polizei. Glücklicherweise sei es windstill, so dass Dämpfe nicht durch die Luft getragen würden. Anwohner sollten Türen und Fenster dennoch geschlossen halten und den Bereich um die Straße Grüner Deich meiden. Die Ursache für das Auslaufen der Säure war nach Angaben des Sprechers zunächst unklar.