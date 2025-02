Salut Salon gehen mit neuem Programm «Heimat» auf Tour

Hamburg (dpa/lno) –

Was genau ist eigentlich Heimat? Ein Ort? Eine Tradition? Ein Gefühl? Dieser Frage gehen die Musikerinnen des Quartetts Salut Salon mit ihrem neuen Programm «Heimat» nach. Auf «Liebe» und «Träume» folgt damit das nächste große, fast allumfassende Konzertthema. «Es gibt kaum ein größeres Thema für uns als genau das: Heimat», sagt Angelika Bachmann, erste Geigerin und Gründerin des vielköpfigen Ensembles.

Bereits seit mehr als 20 Jahren begeistern die Musikerinnen rund um den Globus mit ihrer unkonventionellen Art, klassische Musik zu präsentieren. Mittlerweile stammen die insgesamt elf Musikerinnen, die sich untereinander abwechseln, aus zehn Ländern und sprechen genauso viele Sprachen. Mit auf Tour gehen diesmal neben Angelika Bachmann (Geige) Alvina Lahyani (Geige), Maria Well (Cello) und Kristiina Rokashevich (Klavier).

Auf all den Reisen hat das Quartett Stücke verschiedenster Couleur gesammelt und bringt sie nun in unverkennbarer Salut Salon-Manier, auf die Bühne: Werke von Mozart, Saint-Saëns oder Copeland, Lieder aus Finnland, Frankreich und Ägypten, Unbekanntes, Berühmtes, eigene Kompositionen und, natürlich, wie in jedem ihrer Programme: Tango Nuevo von Astor Piazzolla.