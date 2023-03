Saisonstart in Freizeitparks: Viel tierischer Nachwuchs

Rosengarten/Hodenhagen (dpa/lni) –

Die Freizeitparks rund um die Lüneburger Heide erwachen aus ihrem Winterschlaf. Zum Frühlingserwachen lädt der Wildpark Schwarze Berge am Samstag in Rosengarten bei Hamburg: Die 24 gerade einmal drei Wochen alten Zwergziegen lassen sich bei Bocksprüngen beobachten, die zwei gestreiften Frischlinge der Wildschweine wühlen mit ihren Nasen tief im Schlamm. Im Winter wurden wie in anderen Parks und Zoos Gebäude und Zäune erneuert und ausgebessert. Auch wurde die Zeit genutzt, um Großprojekte wie den Bau der Marderlandschaft voranzubringen, berichtet Geschäftsführer Arne Vaubel.

Fahrgestelle in luftiger Höhe locken nach fünfmonatiger Winterpause in den Heide Park Soltau. Fast 40 Attraktionen und Shows warten in Norddeutschlands größtem Freizeitpark von Samstag an auf Gäste.

Der Trend zum Urlaub im Inland hält an, viele Lodges im Serengeti Park in Hodenhagen in der Südheide sind zu den Ferienzeiten gut gebucht, zudem holen Schulklassen die in der Corona-Zeit ausgefallenen Fahrten nach. «Wir blicken optimistisch in die Saison», sagte eine Sprecherin des Parks. Im Mai kommen 100 Lodges dazu, damit steigt die Kapazität auf insgesamt 1600 Betten. «Viele Urlauber halten bei uns auch für eine Nacht auf der Durchreise an.»

Mit ihrem traditionellen Ostereiermarkt stimmen sich die Mitglieder des Wendländischen Ostereierkreises am Wochenende im Rundlingsmuseum Wendland wieder auf den Frühling ein. Neben Hühner- und Enteneiern sind auch Straußen- und Wachteleier zu sehen, bemalt und verziert mit Aquarell- oder Ölmalerei, mit Kratz- oder Blütentechnik. Die Besucher können sich außerdem auf gedrechselte Eier, auf Keramik und florale Osterdekorationen freuen.