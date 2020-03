Saisonstart des Katamaran «Halunder Jet» verschoben

Die Helgolandfähre «Halunder Jet» läuft in den Hafen ein. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Saisonstart des Helgoland-Katamaran «Halunder Jet» wird vom 14. auf den 20. März verschoben. Das Schiff hat den Winter auf einer Werft im englischen Middlesbrough verbracht und kann nun wegen einer Schlechtwetterfront England nicht wie geplant in Richtung Hamburg verlassen, wie die Reederei FRS Helgoline am Freitag mitteilte. Der Katamaran werde voraussichtlich am 17. März in der Hansestadt erwartet. Dann müssten aber noch Restarbeiten durchgeführt werden. Alle Fahrgäste haben den Angaben nach die Möglichkeit, ihre gebuchte Fahrt kostenfrei zu stornieren oder auf einen anderen Termin umzubuchen. Der «Halunder Jet» fährt bis zum 1. November täglich von Hamburg über Cuxhaven auf die Hochseeinsel Helgoland.

